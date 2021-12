Lazio-Genoa, Pedro festeggia e indica la via: “Bella patita di tutta la squadra” – FOTO

La Lazio torna alla vittoria battendo il Genoa all‘Olimpico per 3-1. In gol il solito Pedro, che con la sua stessa reta in biancoceleste si conferma vero e proprio trascinatore. Dopo il successo maturato ieri, lo spagnolo ha voluto esprimere la propia gioia sul suo profilo Instagram ufficiale con un post, in cui scrive: “Bella partita di tutto la squadra. Avanti così!!! +3 FORZA LAZIO!”.

Questa l’immagine condivisa da Pedro:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)

