EUROAVVERSARIA | Il Porto cala il poker in casa del Vizela e torna in testa alla classifica

Il sorteggio di lunedì 13 dicembre ha detto che la Lazio, dopo esser arrivata seconda nel Girone E di Europa League, affronterà il Porto ai Play-Off per accedere agli Ottavi di finale. La squadra dell’ex biancoceleste Sérgio Conceição è arrivata terza nel Girone B di Champions League dietro Liverpool e Atletico Madrid.

Mentre la Lazio è scesa in campo venerdì, aprendo con una vittoria la 18° giornata di Serie A, il Porto, pochi minuti fa, ha concluso la sua gara valevole per la 15° giornata del campionato portoghese: in casa del Vizela gli ospiti si sono imposti con un netto 0-4, riportandosi in testa alla classifica, momentaneamente occupata in solitaria dallo Sporting Lisbona. Le reti di Luis Diaz e Otavio nel primo tempo, Zaidu Sanusi e un autogol nella ripresa, permettono al Porto di salire a quota 41 punti dopo 15 giornate, in vetta alla Primeira Liga insieme allo Sporting Lisbona. A seguire il Benfica terzo con quattro punti di differenza.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: