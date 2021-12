Conference League, ufficiale l’eliminazione del Tottenham: l’annuncio della Uefa

Il Tottenham di Antonio Conte è ufficialmente fuori dalla Conference League: dopo le varie voci circolate nei giorni scorsi riguardo la possibile vittoria a tavolino dello Stade Rennais. D’altronde il regolamento parla chiaro: “Se non è possibile riprogrammare la partita, il club che non può giocare la partita sarà ritenuto responsabile per la partita non disputata sarà considerata perso per 3-0. Inoltre, l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA può adottare ulteriori misure disciplinari se le circostanze lo giustificano“. La causa dell’annullamento della partita era stata proprio la squadra di Conte che presentava un alto numero di contagiati da covid in squadra e, conseguentemente, anche l’impossibilità a disputare la partita. Alla luce di questo la Uefa ha annunciato la sconfitta a tavolino per la squadra di Conte, congelando la sua posizione attuale nel girone: terzi.

