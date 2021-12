CorSera | Watford sulle tracce di Strakosha: un terzino per lo scambio

Strakosha si è ripreso il proprio posto da titolare nella Lazio: il portiere albanese, dopo aver perso la titolarità lo scorso anno e aver iniziato questa stagione in difficoltà, si è riconquistato il posto nell’11 titolare di Sarri, convincendo con alcune buone prestazioni. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera i Pozzo starebbero seguendo da molto vicino la causa, non essendo il portiere convinto di rinnovare. Vorrebbero infatti portarlo al Watford, offrendo come possibile contropartita il terzino Stryger-Larsen, difensore dell’Udinese, altra squadra di cui sono in possesso.

