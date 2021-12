Il Tempo | Immobile a rischio? La moglie ha il covid

Ciro è a rischio per la gara contro il Venezia. Non si allena da mercoledì e, secondo quanto riporta Il Tempo, il bomber si trova in quarantena a causa della positività al covid-19 della moglie Jessica. L’ultimo contatto tra i due è stato proprio mercoledì e, come da protocollo, Immobile deve rimanere in isolamento fino alla mezzanotte di martedì, con la sfida in programma il giorno dopo. I tempi sono stretti, ma Ciro potrebbe riuscire a partire la mattina stessa del match, raggiungendo i compagni direttamente a Venezia.

