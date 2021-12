Il Tempo | Luis Alberto gioca, ansia per Immobile

Luis Alberto si riprende la maglia da titolare dopo i due assist in meno di mezz’ora contro il Genoa, il primo su calcio d’angolo per il gol di Acerbi, il secondo quel tocco di classe che ha permesso a Zaccagni di chiudere i conti. Se un top player è sicuro della maglia da titolare, ce ne è un altro che spera: si tratta del bomber Ciro, fermo da mercoledì scorso e con la moglie che ha il covid, che però potrebbe raggiungere i compagni direttamente a Venezia la mattina stessa del match. Intanto oggi, dopo le 24 ore di riposo concesse dal mister, la squadra si ritroverà a Formello: se Immobile non dovesse farcela, si va avanti con tridente leggero; a centrocampo di nuovo Cataldi e Milinkovic, mentre dietro potrebbe rivedersi Lazzari a destra. Lo riporta Il Tempo.

