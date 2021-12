Leggo | Zaccagni: da incompreso a freccia di Sarri

Finalmente la Lazio sta scoprendo Mattia Zaccagni, ormai una freccia in più nell’arco di Maurizio Sarri. Accantonati gli infortuni, l’Arciere ha iniziato ad ingranare e contro il Genoa ha giocato una delle sue migliori partite. Come confermano i numeri, ma anche il mister, il trend è in crescita: nelle ultime tre gare ha siglato due gol e servito due assist, in questo momento è il giocatore con rendimento migliore. Una manna dal cielo, considerata l’indisponibilità di Immobile. Zaccagni sta vivendo un momento d’oro, sul campo e in privato: ha da poco ufficializzato la sua relazione con Chiara Nasti, l’ex di Zaniolo. Lo riporta Leggo.

