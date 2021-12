Salernitana, via libera alla trasferta: la gara contro l’Udinese si giocherà

Il Direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino, ha dato conferma dell’effettiva partenza da parte della Salernitana alla volta di Udine. Sembra dunque essere rientrato l’allarme Covid che evasa visto coinvolta la Società campana, bloccata nella giornata di oggi dalla All per 3 positività riscontrate nel gruppo squadra. La sfida, in programma domani alle 18:30, sembrava essere a rischio rinvio vista la mancata partenza nella giornata di oggi diparte del club granata, ma stando a quanto riportato da Sport Mediaset la squadra domani in mattinata sarà in viaggio e il match si svolgerà regolarmente.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: