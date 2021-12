Venezia-Lazio, la designazione arbitrale

Mercoledì alle 16:30 andrà in scena l’ultima gara di questo girone di andata per la Lazio. La squadra di Sarri farà visita al Venezia: prendersi i tre punti e passare un natale con i danni limitati sarà la priorità per una Lazio che ha avuto diversi alti e bassi ma che allo stesso tempo vuole ripartire al meglio nel girone di ritorno. Nel frattempo è stata resa nota la designazione arbitrale:

Arbitro: Maresca

Guardalinee: Bresmes – Valeriani

Quarto uomo: Baroni

Var: Di Paolo

Avar Costanzo

