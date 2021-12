WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: presente un giocatore biancoceleste | FOTO

Con la vittoria di ieri sera del Napoli in casa del Milan per 0-1, si è chiusa la 18° giornata di Serie A, penultima del girone d’andata. Ad aprirla invece, venerdì pomeriggio, è stata la Lazio che, allo Stadio Olimpico di Roma, è tornata al successo, superando per 3-1 il Genoa. Come di consueto, il giorno dopo la chiusura della giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, ha composto la “squadra della settimana”. La formazione per la 18° giornata, pubblicata sul profilo ufficiale Twitter del portale, ha come protagonista un giocatore della Lazio: si tratta di Pedro, esterno biancoceleste, che ha portato i biancocelesti in vantaggio nel primo tempo su assist di Felipe Anderson.

Ecco la formazione completa:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/XXrTDEZC44 — WhoScored.com (@WhoScored) December 20, 2021

