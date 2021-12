GdS | Lazio, Ciro positivo e in isolamento: salta Venezia

Assente contro il Genoa per motivi di gastrointestinali, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Immobile salterà anche Venezia per motivi legati al Covid: il bomber laziale infatti sarebbe positivo al virus, anche se non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale in merito alle sue attuali condizioni. La notizia ha iniziato a circolare ieri e, sebbene non abbia trovato conferme, non sono arrivate neanche smentite. A Formello non lo vedono da una settimana, visto che l’attaccante laziale era andato in autoisolamento dopo che la moglie Jessica aveva scoperto di essere positiva: lui sta bene, è asintomatico, ma i tamponi a cui si è sottoposto nelle ultime ore, prima antigienico poi molecolare, hanno dato esito positivo. Dopo i primi test negativi, ieri l’amara sorprese. Finisce qui dunque il 2021 di Ciro, che appuntano prenderà parte alla trasferta di Venezia per la gara in programma domani al Penzo alle 16,30.

