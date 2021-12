Germania, tornano le partite a porte chiuse: la decisione di Scholz

Il Covid continua a far paura in Italia e non solo, e i Paesi stanno prendendo nuove misure per contenere la diffusione del virus e prevenire un ulteriore risalita dei contagi. In Germania torna la stretta anche sul calcio e sugli stadi. Dal 28 dicembre, infatti, le partite di calcio si terranno a porte chiuse. Lo ha annunciato direttamente il nuovo cancelliere Olaf Scholz, succeduto ad Angela Merkel circa due settimane fa, in una conferenza stampa a Berlino in cui ha annunciato le nuove restrizioni, in seguito al vertice con i Laender.

