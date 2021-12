Giannichedda sulla Lazio: “Percorso altalenante, si sapeva. Peruzzi? Conoscendolo è rimasto deluso da Tare e Lotito”

La Lazio domani, in casa del Venezia, chiuderà il girone d’andata e il 2021. In trasferta i biancocelesti cercheranno di portare a casa i tre punti per concludere la prima parte di campionato con una vittoria, dopo un cammino altalenante tra alti e bassi. Proprio di questo, ai microfoni di TMW Radio, ospite di Maracanà Show, è intervenuto Giuliano Giannichedda, ex centrocampista biancoceleste. Queste le sue parole sulla Lazio di Sarri: “La Lazio ha un percorso altalenante ma si sapeva che passare da Inzaghi a Sarri non sarebbe stato facile. C’è tutto il girone di ritorno ma vedo favorita la Juve”.

Infine, Giannichedda, ha detto la sua anche sulle dichiarazioni, uscite nella serata di ieri, di un altro ex Lazio, ovvero Angelo Peruzzi: “Conoscendo Angelo, è rimasto deluso dal comportamento di Tare e Lotito, forse ci teneva a un chiarimento. Lotito è un accentratore ma le parole di Peruzzi sono quelle di una persona delusa”.

