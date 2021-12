Leggo | Lazio-Sarri, il mister ha accettato il rinnovo che gli è stato proposto: l’accordo verrà ufficializzato prima di Natale

Manca solo l’ufficialità, ma il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha accettato la proposta di rinnovo propostagli da Lotito fino al 2025. L’accordo verrà reso ufficiale prima di Natale, subito dopo la gara di Venezia (probabilmente giovedì 23) il tecnico e Lotito si incontreranno per mettere tutto nero su bianco. Un rinnovo fortemente voluto dal patron biancoceleste che si è talmente invaghito di Sarri che gli ha proposto un accordo da 4 milioni netti a stagione premi inclusi, cifra mai raggiunta per un allenatore sotto la sua gestione.

In questi giorni i due stanno pianificando il mercato. L’obiettivo è ringiovanire la rosa e liberarsi di chi non è più convinto di voler restare, con le situazioni legate a Luis Alberto e Milinkovic da risolvere. La scintilla con l’allenatore non è scattata e in estate potrebbero essere i pezzi da novanta da sacrificare per reperire i soldi necessari per rinforzare la rosa. L’altra questione riguarda i rinnovi: in scadenza Strakosha, Marusic e Luiz Felipe. Il portiere non ha ancora deciso se restare, se il terzino ha firmato in gran segreto qualche mese fa, per il difensore centrale è stata avviata da tempo una trattativa che potrebbe chiudersi positivamente già entro Natale. Un piano chiaro e preciso e che inizierà con il mercato di gennaio e proseguirà da qui ai prossimi anni.

IMMOBILE IN QUARANTENA – Domani a Venezia intanto mancherà Immobile a casa in quarantena perché venuto a contatto con un positivo al Covid.

LO SFOGO DI PERUZZI – L’ex dirigente si è sfogato a Radio Sei: Lotito ha diecimila pregi ma ha due difetti: è supponente e si crede unto dal Signore. Questi due difetti stravolgono tutti i pregi che ha. Poi l’attacco al diesse Tare: E’ l’altro che comanda nella Lazio. A Formello non puoi lavorare come vorresti e quindi a un certo punto arrivederci e grazie. Leggo\Enrico Sarzanini

