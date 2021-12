Napoli, comunicato l’esito dei tamponi effettuati al gruppo squadra dopo la positività di Insigne

Dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne, tutto il gruppo squadra del Napoli si è sottoposto a un nuovo giro di tamponi per evitare un’ulteriore diffusione del virus. Come riportato dal club partenopeo attraverso una nota ufficiale i tamponi hanno dato esito negativo per tutti i componenti.

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positività di Lorenzo Insigne. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8rnMcnFL4q — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021

