Udinese-Salernitana, Marino: “La Lega non ha rinviato la partita, noi siamo tenuti a presentarci in campo”

Ai microfoni di Dazn, nel pre-partita di Udinese–Salernitana, è intervenuto il ds dei friulani, Pierpaolo Marino, il quale ha commentato la situazione degli ospiti, che su disposizione dell’Asl di Salerno, non sono partiti per Udine, avendo riscontrato due positivi nel gruppo squadra. Queste le sue dichiarazioni:

“La posizione ufficiale è che la Lega non ha, giustamente, rinviato la partita e noi in ossequio al regolamento siamo tenuti a presentarci in campo. La Lega ha il dovere di tutelare la regolarità del campionato e che non venga rinviata una partita per una positività di un giocatore. Noi siamo andati a giocare a Roma con la Lazio con 7 giocatori con il Covid e con l’allenatore compreso. Eppure abbiamo vinto 1-3 in quell’occasione. La Lega ha fatto quello che è doveroso. Vedremo cosa succederà, ma c’è una peculiarità rispetto a Juventus-Napoli, ossia che la Salernitana avrebbe dovuto prendere un charter e non un aereo di linea. L’articolo 4 stabilisce che le squadre devono prendere un aereo privato. il provvedimento ASL; era solo di impedire il viaggio su un aereo di linea, se ci fosse stato un charter la Salernitana, a cui va la nostra solidarietà, avrebbe potuto essere regolarmente qui. Noi abbiamo dato disponibilità a fare i tamponi, abbiamo fatto di tutto per giocare la partita. Noi ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni di Lega. Siamo una squadra in ottimo momento di forma e avremmo preferito giocare. Capisco che se la Lega non fosse intervenuto ogni domenica avremmo rischiato continue interruzioni e questo non è nell’interesse di società, tifosi e broadcaster”.

