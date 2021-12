Udinese-Salernitana, “triplice fischio” dopo 45 minuti per la mancata presentazione dei campani

Il direttore di gara, Giacomo Camplone, ha fischiato tre volte alla Dacia Arena, sancendo la fine di Udinese–Salernitana. Il tutto è avvenuto dopo soli 45 minuti a causa della mancata presentazione dei granata, che su disposizione dell’Asl di Salerno non sono partiti per Udine, in seguito a due positività riscontrate all’interno del gruppo squadra. Su regolamento, l’arbitro ha aspettato i rituali 45 minuti dal fischio d’inizio per comunicare il termine della partita. Ora sarà tutto materiale per la Giustizia Sportiva.

