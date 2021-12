Venezia-Lazio, tifosi in massa in trasferta: il dato sui biglietti

Domani a Venezia la squadra non sarà sola. Se i numeri dei tifosi presenti nelle gare in casa sono relativamente bassi, in trasferta non deludono: come riportato da calciomercato.com, i biglietti venduti ai tifosi laziali per la partita di domani sono 2647, tra settore ospiti (esaurito) e una parte della tribuna accanto. Si può dire che lo stadio Pier Luigi Penzo si tingerà di biancoceleste.

