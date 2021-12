Venezia-Lazio, Zanetti: “Dovremo tirare fuori tutto ciò che abbiamo, sarà una gara dura”

In vista del match di Serie A tra Venezia e Lazio, in programma al Penzo domani ore 16.30, è intervenuto il tecnico dei padroni di casa, Paolo Zanetti, nella rituale conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Lazio senza Immobile e Hysaj? Chiaramente qualcosa perde perché parliamo di un centravanti che fa gol a raffica. I biancocelesti hanno però un attacco tale da sopperire a queste assenze, lavorano bene di collettivo. Sarà una partita dura, difficile, contro una squadra che è fortissima e che ha avuto due giorni in più di recupero. Abbiamo dovuto preparare la gara in poco più di mezz’ora di allenamento. Dovremo tirare fuori tutto ciò che abbiamo perché sarà gara dura.

Qualcosa cambieremo come sempre, strategicamente però devo capire come stanno anche i ragazzi, qualcuno devo valutarlo domani, ma dovrò fare scelte vedendo chi mi dà più garanzie. Dall’altra parte c’è una Lazio che fa tanti gol, che se ha un difetto: talvolta concede qualcosa. Dovremo essere bravi a costruirci le occasioni e a essere cinici come nell’ultimo periodo, abbiamo alzato il nostro rendimento da questo punto di vista. La Lazio è più forte di noi, ma avremo la forza del gruppo e del nostro tifo, sarà la nostra arma in più per colmare il gap.

Ci sono due strade, o scelgo di combattere la fisicità sullo stesso piano o la metto sulla tecnica. Ho le idee abbastanza chiare ma devo capire come stanno i miei per fare le scelte definitive. Haps e Okereke stanno bene, penso che il primo abbia minuti nelle gambe, il secondo ne ha di meno. Anche Molinaro è recuperato quindi siamo messi abbastanza bene. Rientra ancheModolo, Lezzerini invece è fuori per un problema alla schiena e ci sono un paio di situazioni borderline da decidere”.

