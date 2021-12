CdS | Ciro tifoso speciale della Lazio: costretto a casa, aspetta il 2022

Immobile punta l’Empoli. Il bomber laziale anche oggi seguirà da casa la sua squadra e spera di rientrare per la prima sfida del nuovo anno, in programma il 6 gennaio all’Olimpico. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante laziale attende le indicazioni dell’Asl di riferimento: si sottoporrà ad un nuovo tampone tra il 27 ed il 30 dicembre. Nonostante la doppia dose di vaccino a cui si è sottoposto in estate, il classe ’90 è stato fermato dal Covid.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: