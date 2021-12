CdS | Lazio, centrocampo a sorpresa: Sarri decide

La Lazio ha bisogno di continuità e dopo la vittoria casalinga contro il Genoa, oggi i biancocelesti a Venezia cercheranno di chiudere in bellezza l’anno. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri in vista del match del Penzo sta valutando le sue scelte, soprattutto quelle legate al centrocampo: il tecnico infatti tiene le mezzali sulle spine. Sarri chiede un colpo fuori casa dopo numerosi ko: Milinkovic resta in pole, Basic e Luis Alberto in ballottaggio. Hysaj ieri non ha svolto la rifinitura ma è comunque partito con la squadra: andrà in panchina e intanto è pronto Lazzari.

