PAGELLE – Pedro incanta, il mago entra e fa la differenza. Acerbi e Luiz Felipe contengono bene gli attacchi avversari

Strakosha 6 – Viene chiamato in causa poche volte. Non poteva molto in occasione del gol.

Marusic 6 – Una gara di gestione quella del terzino che, dopo il gol subito, inizia anche a spingere di più proponendosi in qualche sovrapposizione con Pedro.

Luiz Felipe 6,5 – Gara attenta fatta di molti anticipi e poche sbavature come in occasione del cartellino giallo nel primo tempo.

Acerbi 7 – In un momento di difficoltà come questo in cui il rapporto con i tifosi non è idilliaco ha tirato fuori una buonissima prestazione fatta di anticipi importanti e incorniciata con il secondo gol.

Radu 6 – Una buona gara in cui l’esperienza ha fatto il suo. Non propone molte avanzate ma compensa con una prestazione difensiva attenta. Dal 73′ Lazzari 6 – Entra bene in campo contenendo a livello difensivo e proponendosi anche avanti in due occasioni.

Milinkovic 6,5 – Si conferma uno dei pilastri del centrocampo biancoceleste. Pochi cali d’attenzione per uno dei perni del gioco di Sarri.

Cataldi 6,5 – Buona gara con poche sbavature. Svolge al meglio il ruolo di collante tra attacco e difesa. E’ suo il calcio d’angolo per il secondo gol biancoceleste. Dal 67′ Leiva 6,5 – Importante il suo ingresso in campo soprattutto sull’aspetto difensivo.

Basic 6 – Preferito ancora una volta a Luis Alberto, non sfigura tra il buon mantenimento della posizione e qualche tentativo. Un paio di sbavature non rendono negativa la sua prestazione. Dal 73′ Luis Alberto 7,5 – Con un ingresso importante riesce a

Pedro 8 – Si conferma il pezzo da 90 di questa squadra. Un giocatore capace di indirizzare sin da subito la gara con un’accelerata dopo 3 minuti e di mantenere alta la concentrazione in ogni minuto della gara.

Felipe Anderson 6 – Una partita fatta di accelerate e molto pressing, ma senza riuscire a lasciare il segno. Dall’ 80′ Andrè Anderson SV.

Zaccagni 6,5 – Altra buona prestazione per quello che sarebbe dovuto essere un titolare sin da inizio stagione. Una continuità che nel tempo può fare molto comodo alla causa biancoceleste.

Sarri 7 – Difficile mettere in campo una formazione senza il perno offensivo e capitano Ciro Immobile. Ma il tridente funziona e i cambi hanno influito non poco sul risultato finale.





