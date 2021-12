Supercoppa italiana, due anni fa il trionfo della Lazio contro la Juventus: il ricordo della Società – VIDEO

Sono passati esattamente due anni dal trionfo della Lazio in finale di Supercoppa italiana contro la Juventus proprio di Maurizio Sarri. Il 22 dicembre del 2019 i biancocelesti conquistavano la coppa sul campo di Riyadh battendo per 3-1 i bianconeri. In occasione della ricorrenza di questa data, la Società ha voluto ricordare il successo degli uomini ai tempi allenati da Simone Inzaghi sui propri canali social.

Questo il video postato dalla Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)







