Venezia-Lazio, i biancocelesti diretti verso lo Stadio Penzo – FOTO

Tra poco più di un’ora la Lazio affronterà il Venezia nell’ultima sfida di questo 2021. La trasferta di oggi sarà infatti l’ultima sfida dell’anno per gli uomini di Sarri, che in questo momento si stanno dirigendo verso lo Stadio Pier Luigi Penzo. Lo dimostrano le foto postate dal club sui propri canali social ufficiali, raffiguranti i giocatori della Lazio in procinto di raggiungere l’impianto.

Di seguito le immagini postate dalla Società:







