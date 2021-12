ANSA | La Salernitana preannuncia il reclamo: rinviata la decisione sul 3-0 a tavolino

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la decisione in merito alla sfida non rinviata causa Cicid tra Salernitana e a Udinese non è stata ancora presa, ma nel frattempo la Società campana ha preannunciato che presenterà reclamo in caso venga deciso per il 3-0 a tavolino, bloccando così l’iter.





