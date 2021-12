Calciomercato Lazio, biancocelesti sulle tracce di un giocatore dell’Arsenal

Dal 3 gennaio 2022, in Serie A, potranno cominciare a essere depositati i contratti di acquisti e cessioni. Diverse squadre però, in attesa dell’inizio della sessione invernale del calciomercato, cominciano già a guardarsi intorno per rinforzare la propria rosa e proseguire al meglio il campionato. Secondo quanto riportato dal giornalista turco, Ekrem Konur, la Lazio starebbe monitorando la situazione del giocatore dell’Arsenal, Eddie Nketiah, 22enne, punta centrale inglese. In questa stagione è sceso in campo in Premier League solamente per 38 minuti; protagonista invece nella Carabao Cup, con ben 5 gol in 3 partite, di cui 3 contro il Sunderland nei quarti di finale.







