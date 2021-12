GdS | Apre Pedro, chiude Luis. Venezia con poca benzina

Due lampi dei fantasisti e il gol di Acerbi piegano i neroverdi, che si impegnano ma sembrano stanchi.

Embed from Getty Images

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tutto il girone d’andata della Lazio è stato un susseguirsi di prove convincenti e prestazioni incerte: la media è l’ottavo posto in classifica. La squadra di Sarri è andata in vantaggio al terzo minuto di entrambe le frazioni: nella ripresa è stata più brava a controllare gli avversari e a gestire la gara, chiusa poi in pieno recupero dal gol realizzato da Luis Alberto. Il Venezia chiude un girone d’andata soddisfacente sotto tanti aspetti, ma è apparso un po’ in riserva di energie psicofisiche. Zanetti ha cercato di non dare punti di riferimento agli avversari. Il 4-3-3 teorico di partenza era in realtà un 4-3-2-1 che cambiava di continuo e si modulava in base alle esigenze dei vari momenti. Così diventava un 4-1-4-1 con Vacca basso oppure un 4-2-3-1 con Vacca e Ampadu davanti alla difesa o anche un 4-4-2 più classico quando Aramu si avvicinava a Forte.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: