Il Messaggero | Formula Pedro e Sarri trova la sua Lazio

A Venezia lo spagnolo ancora una volta decisivo. Acerbi ci mette una spalla, Luis Alberto una magia. Seconda vittoria di fila, battuto pure il mal di trasferta.

Come riportato da Il Messaggero, Acerbi rivendica di averci messo anche il suo pennello. Sfoggia più volte la spallina, anche per farsi perdonare l’ultima esultanza in cui ha zittito i tifosi all’Olimpico e per cui viene insultato a inizio incontro e contestato in serata con un duro post della Nord. Oggi Sarri dovrà firmare il rinnovo, parlare di un vice-Immobile con Tare e Lotito, anche del possibile scambio Zaza–Lazzari (escluso ancora, titolare Radu) col Torino. Intanto l’ultimo sprint è sulla formula Pedro.





