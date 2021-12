In arrivo il nuovo decreto per la situazione Covid in Italia

In arrivo il nuovo decreto per reagire ai contagi da Covid.

Come riportato da La Repubblica, sono stati identificati tutti i punti della bozza del decreto:

durata del Green Pass , dal 1 febbraio 2022 il certificato vaccinale durerà 6 mesi

, dal 1 febbraio 2022 il certificato vaccinale durerà 6 mesi obbligo di mascherine all’aperto , previsto fino al 31 gennaio 2022 (anche in zona bianca)

, previsto fino al 31 gennaio 2022 (anche in zona bianca) mascherine Ffp3 al chiuso e all’aperto per spettacoli ed eventi sportivi , previsto fino al 31 marzo 2022

, previsto fino al 31 marzo 2022 niente cibo e bevande in cinema e palazzetti

Super Pass per consumare al bancone

stop alle feste all’aperto , vietate fino al 31 gennaio 2022

, vietate fino al 31 gennaio 2022 tampone per discoteche e sale da ballo, fino al 31 marzo 2022 servirà il Mega Green Pass (quello rilasciato dopo la terza dose) oppure il certificato che attesti l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare insieme al Super Green Pass

tampone per le Rsa , necessaria un tampone più la terza dose OPPURE la terza dose

, necessaria un tampone più la terza dose OPPURE la terza dose Super Pass in palestre, piscine, musei, terme , dal 30 dicembre ci vorrà il Super Green Pass

, dal 30 dicembre Super Pass per lo sci

viaggi , per quanto riguarda gli ingressi e ritorni dall’estero verranno svolti dei controlli a campione attraverso i tamponi al momento dell’arrivo in Italia: in caso di positività, scatta l’isolamento fiduciario per 10 giorni in un Covid Hotel

, per quanto riguarda gli ingressi e ritorni dall’estero verranno svolti dei controlli a campione attraverso i tamponi al momento dell’arrivo in Italia: in caso di positività, scatta l’isolamento fiduciario per 10 giorni in un Covid Hotel screening straordinario per il rientro a scuola , in campo c’è anche l’ipotesi di un prolungamento delle vacanze di Natale fino al 31 gennaio attivando però la Dad per gli alunni delle scuole dalla seconda media in su o per quelli delle superiori.

, in campo c’è anche l’ipotesi di un prolungamento delle vacanze di Natale fino al 31 gennaio attivando però la Dad per gli alunni delle scuole dalla seconda media in su o per quelli delle superiori. nessun limite di ospiti al pranzo di Natale

Restano in discussione nel governo altri temi:

booster dopo quattro mes i, ridurre da 5 a 4 mesi il periodo minimo per la somministrazione della terza dose.

i, ridurre da 5 a 4 mesi il periodo minimo per la somministrazione della terza dose. obbligo vaccinale, estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori, a cominciare dalla pubblica amministrazione







