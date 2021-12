La Repubblica | Lazio, gol e fantasia. Sarri non si diverte: “Due anni e smetto”

Tre punti e rinnovo pronto fino al 2025. Sarri: “C’è poco spazio per il divertimento e non c’è tempo per allenarsi, questo è il calcio moderno. Fra un paio d’anni smetto“.

Come riportato da La Repubblica, la Lazio ha vinto a Venezia con due perle dei suoi fantasisti – Pedro e Luis Alberto – e un gol di spalla di Acerbi (insultato dai suoi tifosi per il gesto polemico contro il Genoa, poi costretto a restare in campo anche infortunato: erano finiti i cambi). «Ti rode, vero mister, che abbiamo subito un gol?», ha scherzato Mihajlovic con Sarri su Dazn alla fine. «Il rinnovo? Se mi arriva, lo firmo», ha aggiunto il tecnico biancoceleste. Oggi l’appuntamento con Lotito, anche per parlare di mercato. Prima della partita, scontri tra ultras: feriti 4 sostenitori del Venezia.





