Ranking Fifa, l’Italia dietro all’Argentina. Belgio ancora in testa: ecco la top 10

L’ultimo ranking Fifa ufficiale del 2021 è stato pubblicato e vede in testa alla classifica ancora il Belgio per il quarto anno consecutivo. Sul podio anche Brasile e Francia. L’Italia di Mancini, dopo la vittoria dell’Europeo, si trova in sesta posizione dietro all’Argentina. In quest’ultimo anno, rispetto al 2020 in cui a causa della pandemia si giocarono solamente 352 partite, si sono disputate 1116 gare. Di seguito la top 10 del ranking aggiornato:

1 – Belgio: 1828.45 punti

2 – Brasile: 1826.35 punti

3 – Francia: 1786.15 punti

4 – Inghilterra: 1755.52 punti

5 – Argentina: 1750.51 punti

6 – Italia: 1740.77 punti

7 – Spagna: 1704.75 punti

8 – Portogallo: 1660.25 punti

9 – Danimarca: 1654.54 punti

10 – Paesi Bassi: 1653.73 punti





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: