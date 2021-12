Serie B, rinviate le giornate del 26 e 29 dicembre per Covid: la situazione

Come riportato da SkySport, in seguito al rinvio delle partite Benevento-Monza e Lecce-Vicenza per motivi legati al Covid, la Lega Serie B ha deciso per il rinvio delle ultime due giornate del 2021, in programma inizialmente il 26 e il 29 dicembre. In questi minuti, con l’Assemblea straordinaria di Lega ancora in corso, si sta decidendo quando recuperarle. Nei giorni scorsi infatti, dopo alcune positività riscontrate nel Lecce e nel Monza, l’Asl di Lecce e l’Ats Brianza avevano disposto il divieto di spostamento per le due squadre. In entrambi i casi, la Lega B aveva disposto il rinvio delle due partite, a data da destinarsi, convocando per oggi un’assemblea per valutare l’ipotesi di rinviare o meno i turni natalizi della 19esima e 20esima giornata del campionato.







