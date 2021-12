CdS | Classe, carisma e gol: che meraviglia Pedro

Tiri, assist, dribbling, doppi passi. Soprattutto il carisma. Nessuno, sponda biancoceleste, se lo ricorda più con un’altra maglia. Pedro è salito a 8 gol in stagione, 7 solo in campionato distribuendo le soddisfazioni tra destro (3) e sinistro (4). Ci ha messo un attimo a far ricredere gli scettici sul suo conto. Il timbro nel derby ha finito di spianare la strada. Lo spagnolo s’è scatenato nell’ultimo periodo caricandosi la squadra sulle spalle nelle partite senza Immobile, guida spirituale e realizzativa della Lazio. Ha contribuito a 8 gol nelle ultime 10 gare, stessa quota di Lautaro Martinez, una punta e non un esterno. Meglio di lui solo Berardi (9), Calhanoglu (10) e Vlahovic (12). L’ultima volta che aveva raggiunto uno score del genere in così poco tempo era successo nella stagione 2016/17, quando vestiva la maglia del Chelsea. Chiuse l’anno con un bottino di 9 gol e 10 assist in 35 presenze. Sembra quel Pedro, ringiovanito e coi muscoli tirati. Corriere dello Sport.

