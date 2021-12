CdS | Lazio Primavera capolista: torna il 2 gennaio

Una lunga pausa considerando anche il weekend di riposo già alle spalle. La Lazio Primavera ha staccato la spina ieri mattina, a Formello è andata in scena l’ultima seduta prima dello stop per il periodo delle Festività. Gli allenamenti riprenderanno domenica 2 gennaio quando i baby cominceranno a preparare la partita con il Perugia del 15 gennaio, prima giornata di ritorno. Il girone d’andata si è concluso nel miglior modo possibile: il Cesena è caduto sul campo della Reggina e ha fallito il sorpasso sui biancocelesti, rimasti a +1 sui romagnoli e a + 3 sul Frosinone. Classifica da mantenere fino al termine per centrare la promozione diretta in Primavera 1. È l’unico obiettivo stagionale. Lunedì sera, il presidente Lotito e il ds Tare, presenti alla cena di Natale svolta a Formello, hanno ribadito il concetto e chiesto il massimo anche per la seconda parte della stagione. Corriere dello Sport.

