CorSera | Luis Alberto part-time vale il triplo di Basic: tre gol e sei assist in stagione per il Mago

Luis Alberto vale il triplo di Basic. Lo dicono i numeri di gol e assist: rispettivamente 3 e 6 per lo spagnolo fra campionato ed EL, totale 9, mentre il croato (1+2) è a quota 3. Anzi, il Mago vale più del quadruplo a leggere Transfermarkt: il sito web tedesco segnala un costo sul mercato di 40 milioni di euro per lui (superiore ad Immobile, 38, inferiore solo a Milinkovic, 70) e di 9 milioni per l’uomo che nelle ultime 5 partite gli ha soffiato il posto da titolare. Oltre che col Galatasaray, nella partita conclusiva del girone di EL, tra la 16ª e la 19ª giornata di campionato Basic è partito sempre dall’inizio, giocando 317 minuti, mentre Luis Alberto è rimasto in panchina con la Sampdoria, era fuori per infortunio col Sassuolo, ha totalizzato 43’ con Genoa e Venezia. Però lui ha sfoderato 2 assist all’Olimpico, permettendo ad Acerbi e Zaccagni di chiudere il conto, e una magia al Penzo, firmando il 3-1 con una rete. Azioni decisive di Basic in questi 4 incontri: zero. Ma la Lazio in 5 partite, Galatasaray compreso, ha subìto 5 gol, dopo averne incassati 8 da Napoli e Udinese, le ultime da titolare per lo spagnolo. “La squadra sta ritrovando una certa solidità” ha detto Sarri a Venezia. Col Mago in panchina, anche se sembra uno spreco. Corriere della Sera.

