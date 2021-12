DAZN, tre biancocelesti nella Top 11 della diciannovesima giornata – FOTO

Sono presenti tre giocatori della Lazio nella Top 11 della diciannovesima giornata di Serie A, in cui la squadra di Maurizio Sarri si è imposta per 1-3. I giocatori in questione sono coloro che hanno segnato i 3 gol biancocelesti della gara di Venezia: Pedro, Acerbi e Luis Alberto.







