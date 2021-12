Lazio, mister Sarri e il record di punti in Serie A nel mese di dicembre. Eguagliate due stagioni a Napoli: il confronto

La Lazio ha chiuso il 2021 con una vittoria in quel di Venezia. Il tris firmato Pedro-Acerbi-Luis Alberto ha concluso il girone d’andata dei biancocelesti con 31 punti, ottavo posto in classifica, a -3 dal quinto posto e -7 dall’ultimo posto disponibile per la Champions League occupato dall’Atalanta. Il 3-1 in casa del Venezia è stata l’ultima di cinque gare di Serie A disputate nel mese di dicembre, sei in totale contando anche la sfida in Europa League contro il Galatasaray.

Dopo un inizio tra alti e bassi, il primo dicembre dell’era Sarri in biancoceleste parla di un bilancio positivo nel campionato italiano, con 3 vittorie (Sampdoria, Genoa e Venezia), 1 pareggio (Udinese) ed 1 sconfitta (Sassuolo). Con i 10 punti in queste ultime cinque partite, il Comandante ha conquistato con la Lazio il maggior numero di punti nel mese di dicembre in Serie A, eguagliando le ultime due stagioni al Napoli. Nel 2016/2017 raccolse gli stessi punti con una partita in meno, vincendo contro Inter, Cagliari e Torino, finendo l’anno con un 3-3 in casa della Fiorentina. Nella stagione successiva invece, il bilancio è stato lo stesso di quest’anno con la Lazio: 3 vittorie, contro Torino, Sampdoria e Crotone, un pareggio ancora contro la Fiorentina, e la sconfitta in casa contro la Juventus.

In questa speciale classifica seguono poi altre tre stagioni nel massimo campionato italiano di mister Sarri: nel 2019/2020, sulla panchina della Juventus, il Comandante ha raccolto 7 punti in 4 incontri disputati nel mese di dicembre, frutto di 2 vittorie, contro Udinese e Sampdoria, un pari con il Sassuolo, e la sconfitta all’Olimpico proprio contro la Lazio; nella prima avventura da tecnico del Napoli invece ha portato a casa 4 punti in 3 gare, frutto di una vittoria per 3-1 a Bergamo con l’Atalanta, un pareggio per 0-0 in casa contro la Roma e la sconfitta, i primi di dicembre, per 3-2 al Dall’Ara contro il Bologna; a chiudere questa particolare classifica c’è la prima esperienza in assoluto in Serie A, nella stagione 2014/2015 sulla panchina dell’Empoli: nelle tre sfide disputate a dicembre, sono arrivati solamente tre punti, grazie a tre pareggi contro Napoli, sua futura squadra, Torino e Fiorentina.

PUNTI NEL MESE DI DICEMBRE DI MISTER SARRI IN SERIE A:

1) Napoli (stagione 2016/2017) – 10 Punti in 4 partite (3 vittorie e 1 pareggio)

2) LAZIO (stagione 2021/2022) – 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta)

3) Napoli (stagione 2017/2018) – 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta)

4) Juventus (stagione 2019/2020) – 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta)

5) Napoli (stagione 2015/2016) – 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta)

6) Empoli (stagione 2014/2015) – 3 punti in 3 partite (3 pareggi)

Il periodo natalizio, ovvero il mese di dicembre, ha dato più consapevolezza alla Lazio di Maurizio Sarri, con la speranza che sia di buon auspicio per ripartire nel nuovo anno, con il girone di ritorno, ancora meglio di come si è concluso quello d’andata.

