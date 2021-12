GdS | Lazio, il piano Sarri: subito due rinforzi, in estate altri sei

Il mercato della Lazio sarà in entrata e in uscita, per accontentare Mister Sarri che prolungherà fino al 2025. Si continuerà nel solco del 4-3-3, quindi a gennaio bisognerà colmare le lacune emerse nella rosa che ha avuto Sarri a disposizione fino ad ora. Innanzitutto occorre un terzino sinistro: in quel ruolo inizialmente è stato adattato Hysaj, la soluzione Marusic non è definitiva per non privarsi della sua duttilità; a Venezia è stato provato Radu. Si punta Angileri del River Plate, Van Aanholt del Galatasaray o G. Gudmundsson del Lilla. Nell’operazione con i turchi potrebbe rientrare anche Muriqi e, rimanendo in tema di attaccanti, sul taccuino di Tare ci sarebbero Lasagna del Verona, Januzai della Real Sociedad e A. Gudmundsson dell’Az Alkmaar. Sarà, inoltre, tesserato Kamenovic. Per quanto riguarda le operazioni in uscita troviamo Lazzari, gli esuberi (Vavro, Adekanye, Lukaku, Durmisi, Jony) e forse anche A. Anderson e Escalante.

Sarri ha dichiarato di volere una squadra giovane e punta ad almeno sei novità: due portieri (nel caso in cui sia Reina e Strakosha se ne andranno), un difensore, un regista (Leiva è in scadenza), un centrocampista di fascia e un attaccante. Il rinnovo di Strakosha e Luiz Felipe è complicato, Milinkovic ha il contratto ancora per due anni ma è corteggiato dal Manchester United e, infine, Luis Alberto è sempre meno titolare: voleva cambiare squadra già in estate e, se la Lazio scenderà dalla valutazione sui 40 milioni, potrebbe partire veramente. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.







