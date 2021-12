Udinese, Arslan torna sul gol segnato alla Lazio: “Mi sentivo in fiducia, ho colpito bene. Affascinato dall’Olimpico”

Il calciatore dell’Udinese Tolgay Arslan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, tornando a parlare del gol segnato poco tempo fa all’Olimpico. Fu lui a siglare la rete del definitivo 4-4 maturato lo scorso 2 dicembre contro la Lazio. In quella occasione, i biancocelesti affrontarono una delle gare più rocambolesche delle ultime stagioni, rimontando una situazione di svantaggio iniziale anche con un uomo i meno, per poi subire il gol del pareggio al 100esimo minuto, proprio dal tedesco bianconero. Una beffa che ha lasciato il segno negli uomini di Sarri e nei tifosi, raccontata così da colui che ha la Lazio come vittima preferita (2 gol nel ultime due gare all’Olimpico contro i biancocelesti).

Queste le parole di Arslan:

“Quello stadio, l’Olimpico, ha un fascino incredibile, a me piace tanto giocare a Roma. L’ultimo gol alla Lazio è stato bello, non solo perché ci ha garantito il pareggio. Forestieri sapeva che ero lì e lui sa cosa voglio. Ho colpito bene. Mi sentivo in fiducia.”







