Best of 2021, la Lazio ricorda l’arrivo di Sarri come nuovo allenatore biancoceleste | VIDEO

Mancano tre giorni alla fine del 2021 e, la Lazio, attraverso i propri profili ufficiali social, ha deciso di ricordare tutti i momenti più belli di questo anno che ci sta per salutare. Quest’oggi, attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, la società biancoceleste ha voluto ricordare il giorno in cui il mister Maurizio Sarri è diventato il nuovo allenatore della Lazio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1475768486848655363?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet





