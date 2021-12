Calcio, si va verso l’obbligo vaccinale: nessuna deroga per i professionisti

“Dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della cosiddetta certificazione verde rafforzata”. Questo è quanto si legge nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo sport del governo italiano. Anche i calciatori, per cui non ci saranno deroghe, dovranno così mostrare il Super Green Pass per scendere in campo. La certificazione base infatti, sarà sufficiente solo per gli sport all’aperto, senza la necessità di spogliatoio. Si va dunque verso l’obbligo vaccinale anche nel calcio.







