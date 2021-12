Calciomercato, il Barcellona cerca un difensore: sul taccuino anche un giocatore della Lazio

È ormai tempo di calciomercato, gennaio è alle porte e le trattative iniziano a entrare nel vivo. Alcuni club si adoperano per rinforzarsi fin da subito nella sessione invernale, altri invece preferiscono porre le basi per gli investimenti estivi. Tra questi c’è il Barcellona, che si è già mosso sul mercato prendendo Dani Alves e Ferran Torres, ed ora è alla ricerca di un nuovo difensore. Tanti i nomi sul taccuino del club blaugrana, Azpiculeta e Christensen del Chelsea i più caldi, ma come riportato da Mundo Deportivo c’è anche un giocatore della Lazio. Si tratta di Luiz Felipe, centrale titolare della retroguardia biancoceleste, con il contratto è in scadenza a giugno. Il suo rinnovo è ancora in fase di stallo, motivo per cui il Barcellona avrebbe messo gli occhi su di lui, anche se c’è da battere anche la concorrenza del Betis Siviglia.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: