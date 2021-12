CdS | Corsa e gioco: primati sarriani per la Lazio

I biancocelesti lavorano sodo per assimilare le indicazioni del tecnico e intanto mister Sarri, come sottolinea il Corriere dello Sport, si gode alcuni dati. E’ una Lazio da record per chilometri percorsi e possesso palla: nel girone d’andata è la squadra che ha fatto meglio, sono i numeri a confermare l’applicazione della rosa a cui spesso magari è mancata l’efficacia. I biancocelesti sono primi anche per passaggi in verticale: la Lazio attuale, al di là della continuità, ha manifestato quindi condizione e abnegazione.







