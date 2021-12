CdS | Lazio, Acerbi e Hysaj ci provano per l’Empoli

Dopo i giorni di riposi concessi per le feste natalizie, la Lazio giovedì tornerà ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. I biancocelesti infatti saranno in campo il 6 gennaio, per sfidare all’Olimpico l’Empoli e mister Sarri spera di riavere l’intera rosa a disposizione. Da valutare al momento, Immobile a parte, ci sono le condizioni degli acciaccati Acerbi ed Hysaj: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Leone ha riportato una piccola lesione alla coscia sinistra nella gara di Venezia e si è messo subito a lavorare per recuperare; il prossimo mercoledì sarebbero due settimane esatte dal fastidio avvertito, il minimo indispensabile per ristabilirsi; l’albanese invece ha saltato l’ultima sfida di campionato per un affaticamento all’adduttore della coscia destra: aveva comunque già lavorato in vista della trasferta del Penzo e quindi è probabile che possa esserci per il primo match del 2022.







