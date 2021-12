CdS | Lazio-Kurzawa, c’è una corsia preferenziale

Mister Sarri ha chiesto rinforzi per il suo gioco e la società biancoceleste si sta guardando intorno in vista della finestra di mercato che si aprirà a breve. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, c’è un nome che al momento non ha trovato smentite in quel di Formello: si tratta di Layvin Kurzawa, terzino sinistro, al momento fuori squadra. Ha tutte le caratteristiche che potrebbero interessare alla Lazio, ma l’ingaggio sicuramente non aiuta: al Paris Saint-Germain guadagna circa 5 milioni, l’unica possibilità di prenderlo a gennaio è strappare un prestito con diritto di riscatto, ottenere un aiuto dai francesi per il pagamento della restante parte di ingaggio e/o sfruttare il Decreto Crescita. E’ un pista che potrebbe diventare concreta, anche perchè il francese è gestito dagli agenti di Leiva e Felipe Anderson, con cui i capitolini sono in buoni rapporti.







