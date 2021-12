CdS | Lazio, per Immobile tamponi non-stop: non c’è ancora il via per rientrare

C’è il dubbio sulla presenza di Immobile per la ripresa degli allenamenti fissata per giovedì. Il bomber laziale alle prese con il Covid è infatti, come riporta il Corriere dello Sport, in attesa di negativizzarsi: un test era in programma ieri, altri entro 48 ore. Dopo la sosta di Natale la squadra tornerà tra due giorni a Formello per preparare la prima sfida del 2022, primo match del girone di ritorno, in programma contro l’Empoli all’Olimpico. Nel frattempo l’attaccante laziale si allena sempre seguendo le tabelle create dallo staff dei preparatori.







