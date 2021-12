Delio Rossi: “Sarri rispetto a Mourinho è un maestro di campo. Girone di ritorno? Ecco cosa dico…”

L’ex tecnico dei biancocelesti, Delio Rossi, ospite di TMW Radio, è intervenuto sul calcio italiano e sugli allenatori della Serie A. Tra gli argomenti affrontati, anche quello del girone di ritorno, e su chi farà meglio tra Lazio e Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Chi mi ha stupito di più? Inzaghi ma anche Gasperini, così come Pioli, che si sta riconfermando e non era così scontato. Poi c’è Italiano, ma anche Dionisi. Forse mi ha stupito di più Andreazzoli, che sta facendo giocare bene l’Empoli. Mourinho invece è più un gestore, mentre Sarri, per sua indole, è più un maestro di campo. Difesa e ripartenza? Di solito chi ha un calcio vincente riesce fare bene sia la fase di possesso che non possesso. Il calcio è cambiato, così come le mode. Noi italiani siamo schiavi dell’esterofilia. Abbiamo preteso di giocare il tiki taka di Guardiola senza avere gli interpreti.

Chi farà meglio nel girone di ritorno tra Lazio e Roma? In teoria Sarri, che è un allenatore che lascia meno spazio all’inventiva e ci vuole tempo per assimilare il suo gioco. Fino ad adesso non ha fatto bene. Per Mourinho dipenderà dei giocatori che avrà a disposizione. Se avrà una rosa più omogenea, potrebbe rientrare anche nel discorso Champions”.





