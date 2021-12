Napoli, nuovo giocatore positivo al Covid-19: il comunicato del club

Si allunga la lista dei positivi al Covid-19 in casa Napoli. Dopo la positività riscontrata nei giorni scorsi da parte di Fabian Ruiz, ora in quarantena in Spagna, un altro calciatore è stato contagiato dal virus. Si tratta di Hirving Lozano, che si è sottoposto ad un tampone molecolare effettuato in Messico. Anche per lui scatta l’isolamento nel proprio domicilio, in attesa di negativizzarsi.

Lo riporta il Napoli con questo comunicato:

“Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.”

📌 Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/OmXT9WA8gY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2021







