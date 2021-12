SERIE A | Inter-Lazio, la vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che, sono stati messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Inter – Lazio di domenica 9 gennaio.

Questi i dettagli della vendita:

– gara: Inter – Lazio

– domenica 9 gennaio ore 20:45

– Stadio Giuseppe Meazza di Milano

– Prezzi del settore ” Ospiti ” terzo anello blu – Lazio Fans (capienza attuale circa 2.000 posti):

– INTERO € 14 (più diritti di prevendita)

– Circuito di vendita Vivaticket:

– punti vendita circuito Vivaticket

Per entrare allo stadio, si consiglia vivamente di passare dal Parcheggio ospiti di via Federico Tesio vicino Via Harar e non di andare direttamente all’ingresso 10 dedicato, perché le attività di filtraggio verranno svolte direttamente al parcheggio indicato.

Per ulteriori informazioni sullo Stadio Giuseppe Meazza clicca qui

COME ENTRARE ALLO STADIO CON IL GREEN PASS “RAFFORZATO”

Aggiornamento 3 Dicembre 2021 – Green pass rafforzato

Dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, l’accesso allo stadio “Giuseppe Meazza” è possibile soltanto ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19 – c.d. Green Pass “rafforzato”, secondo quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” fatte salve le eccezioni previste dal DECRETO LEGGE 23 luglio 2021 n. 105 (si riporta un link alle FAQ governative: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni).

F.C. Internazionale Milano S.p.A. svolgerà controlli per garantire l’accesso nei limiti ammessi dalla legge.

ATTENZIONE!

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata al tornello dello stadio “Meazza” , unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

, unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti. In assenza del Green Pass – Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto .

. La capienza del “Meazza” è stata definita con la regione Lombardia in zona bianca . Nel caso in cui la Lombardia passasse in zona gialla o arancione, e le vendita fosse già stata avviata, verranno fornite tutte le indicazioni e modalità per il rimborso.

. Nel caso in cui la Lombardia passasse in zona gialla o arancione, e le vendita fosse già stata avviata, verranno fornite tutte le indicazioni e modalità per il rimborso. All’interno dello stadio è tassativo l’uso della mascherina : ricordati di portarla.

: ricordati di portarla. In caso di positività o necessità di quarantena fiduciaria nelle ore precedenti alla partita, il biglietto non potrà essere rimborsato

Tutte le regole da ricordare per entrare allo stadio

TRATTAMENTO DATI

Per poter acquistare i biglietti è necessario accettare un’integrazione alla normativa di trattamento dei dati personali

OTTENERE IL GREEN PASS

Puoi visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso diverse piattaforme digitali.

La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile. Qui sono elencate tutte le modalità: senza green pass non c’è diritto al rimborso.

VERIFICARE IL GREEN PASS

Per verificare se una Certificazione verde è autentica bisogna utilizzare l’app gratuita VerificaC19 installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet). L’app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore: scaricala dall’App Store di Apple o dal Google Play Store.

LINK UTILI

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 visita il sito ufficiale e scopri:

Che cos’è il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html

Come funziona il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/comeFunziona.html

Come ottenere il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html

