Sport Mediaset | Insigne pronto a lasciare il Napoli: accordo faraonico con il Toronto

La questione Lorenzo Insigne è al centro del mercato del Napoli. Il suo contratto con i partenopei è in scadenza, e da tempo le due parti discutono per il rinnovo, che fino ad ora non è mai arrivato. Motivo per cui, si fa sempre più strada la possibilità che il Capitano azzurro possa seriamente lasciare Napoli: tante le Società interessate all’esterno, tra cui anche club italiani, ma il suo destino probabilmente non sarà più in Serie A. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset infatti, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Toronto, squadra di MLS che già in passato acquistò un’altra conoscenza del campionato italiano, ovvero Sebastian Giovinco. Le cifre dell’affare sono da capogiro, irrinunciabili anche per un simbolo di Napoli come Insigne: 9,5 milioni a stagione per 5 anni per il 30enne. Come riportato dal quotidiano, a inizio gennaio Insigne sarebbe pronto già a firmare per dire addio alla sua squadra del cuore, di cui veste la maglia da 10 anni.







